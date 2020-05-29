Camiler açılıyor: Hangi önlemler alındı, uyulacak kurallar neler?
Camilerde virüs salgını nedeniyle durdurulan toplu ibadet bugün yeniden başlıyor. Ancak ibadet belirlenen camilerde ve tedbirlerle yapılacak. Cami avluları uygun olmayan yerlerde spor sahaları ya da pazar alanları hazırlandı. Camiye maskeyle gitmek zorunlu.
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NTV 29.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:26
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