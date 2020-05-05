Corona virüs: Vaka sayısında azalış sürüyor

Türkiye genelinde son 24 saatte yapılan 35 bin 771 testten bin 614'ü pozitif çıktı. Bir günde 64 kişi hayatını kaybederken 5 bin 15 kişi ise sağlığına kavuştu. Türkiye'nin corona virüs salgınındaki son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.
Abone ol
Paylaş
NTV 05.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.