Corona virüs: Vaka sayısında azalış sürüyor

Türkiye genelinde son 24 saatte yapılan 35 bin 771 testten bin 614'ü pozitif çıktı. Bir günde 64 kişi hayatını kaybederken 5 bin 15 kişi ise sağlığına kavuştu. Türkiye'nin corona virüs salgınındaki son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

NTV 05.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:21

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