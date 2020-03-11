Sağlık Bakanlığı'ndan "14 gün" uyarısı

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının ortaya çıktığı haberinin ardından Sağlık Bakanlığı önlemler listesi yayınladı. "14 gün" uyarısını yineleyen Bakanlık, mecbur kalınmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin uyarısında bulundu.

NTV 11.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 10:22

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