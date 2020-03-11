Türkiye'de ilk corona virüs vakasının ortaya çıktığı haberinin ardından Sağlık Bakanlığı önlemler listesi yayınladı. "14 gün" uyarısını yineleyen Bakanlık, mecbur kalınmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin uyarısında bulundu.
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NTV 11.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 10:22
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