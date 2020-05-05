Cumhurbaşkanı Erdoğan: Corona virüs aşısı insanlığın ortak malı olmalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, corona virüse karşı aşı için bağış kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya bir video mesajı gönderdi. Erdoğan "Üretilecek aşı insanlığın ortak malı olmalıdır" dedi.

NTV 05.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:28

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