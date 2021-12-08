Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, hem iç hem dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Uçaktaki gazetecilerden NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını aktardı.
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