Cumhuriyet tarihinin ilk Genelkurmay Karargahı'nı NTV görüntüledi
Şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ana hizmet binası olarak kullanılan tarihi yapıda, restorasyon çalışması tamamlandı. Cumhuriyet tarihinin ilk Genelkurmay Karargahı'nı NTV ekibi görüntüledi. İşte Atatürk'ün 6 ay kullanıp, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasını çizdiği, tarihe tanıklık eden binanın görüntüleri... (Haber: Celal Çamur Kamera: Timuçin İlbaylı, NTV Haber)
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