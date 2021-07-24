Darbeci yarbayın Akıncı görüntüleri

15 Temmuz darbe girişiminin başındaki isimlerden firari yarbay Turgay Sökmen’ in, Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken Sökmen, Ankara’da "bombalanacak yerlerin" planlamasını yapan isimler arasında yer alıyordu.
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NTV 24.07.2021 - 14:20| Son Güncelleme : 24.07.2021 - 14:28
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