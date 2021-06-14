Deniz salyasına çözüm bakteriler mi?

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bir ekip, geçen hafta İstanbul Yenikapı’da müsilajla mücadele için bir pilot uygulama başlatmıştı. Uygulamanın ilk sonuçları ortaya çıktı ve canlı bakteriler müsilajı yok etti. NTV muhabiri Pınar İlik Üçer, uygulamanın detaylarını Prof. Dr. Gülşen Altuğ ile konuştu.

NTV 14.06.2021 - 13:10 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 13:22

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