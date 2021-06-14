Deniz salyasına çözüm bakteriler mi?

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bir ekip, geçen hafta İstanbul Yenikapı’da müsilajla mücadele için bir pilot uygulama başlatmıştı. Uygulamanın ilk sonuçları ortaya çıktı ve canlı bakteriler müsilajı yok etti. NTV muhabiri Pınar İlik Üçer, uygulamanın detaylarını Prof. Dr. Gülşen Altuğ ile konuştu.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.06.2021 - 13:10| Son Güncelleme : 14.06.2021 - 13:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.