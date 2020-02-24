Depremden kurtuldu ama en büyük acıyı yaşadı

Nebahat Furat, Van'ın Başkale ilçesini vuran 5,9'luk depremde en büyük acıyı yaşadı. Evi yerle bir oldu. Eşi ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi. Kendisi birkaç dakikalığına kapının önüne çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Acılı anne, şimdi maddi imksansızlık nedeniyle yurda vermek zorunda kaldığı diğer çocuklarına kavuşmak istiyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay, NTV Haber)

24.02.2020 - 13:15 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 13:40

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