Düğün konvoyunda 'makas' terörü kamerada

17.06.2019 - 11:33

Basın Ekspres Yolu’nda dün öğle saatlerinde makas atarak ilerleyen bir sürücünün tehlikeli oyunu otoyolda seyreden başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde trafik ve can güvenliğini hiçe sayarak şeritler arasında hızlı bir şekilde geçişler yapan sürücünün dehşet saçtığı anlar yer alıyor. Öte yandan trafik yoğunluğunun en az seviyelerde olduğu öğle saatlerinde bile emniyet şeridini ihlal eden sürücülerin olması da dikkat çekiyor. Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, makas atan sürücüleri yakalamak üzere trafik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.