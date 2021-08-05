Düğünde atılan havai fişek ormanı yakıyordu

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir düğün sırasında atılan havai fişek yangına sebep oldu. Çalılar bir anda tutuşunca büyük panik yaşandı. Üstelik düğüne katılanlardan biri, alevlere rağmen havai fişek atmaya devam etti. Yangın ormana ulaşmadan söndürüldü.
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NTV 05.08.2021 - 11:42| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 11:47
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