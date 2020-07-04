"Ekmeğe bu yıl zam yok"

Bazı illerdeki fırıncılar odası başkanları, maliyetlerinin arttığını belirterek ekmeğe zam talep etmişti. Bunlardan biri de İstanbul'daki Fırıncılar Odası'ydı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise, yılsonuna kadar ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi.
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NTV Haber 04.07.2020 - 00:01| Son Güncelleme : 04.07.2020 - 00:02
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