Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini söyledi. Soylu, "Bataklık" adı verilen operasyonun 9 ülkenin işbirliği ile düzenlendiğini ve 70 milyon Lira'ya el konulduğunu belirtti.
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NTV 30.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 12:45
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