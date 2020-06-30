Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini söyledi. Soylu, "Bataklık" adı verilen operasyonun 9 ülkenin işbirliği ile düzenlendiğini ve 70 milyon Lira'ya el konulduğunu belirtti.

NTV 30.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 12:45

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