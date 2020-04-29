Erdoğan'dan Trump'a mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, iki ülke işbirliğinin salgın ve sonrasındaki önemine dikkat çekti. "Ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz" dedi.

NTV 29.04.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:22

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