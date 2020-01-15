Ev kazalarını önlemek için annelere eğitim verilecek

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, ev kazalarına yönelik önemli bir projeye imza attı. Öğretim üyeleri proje kapsamında annelere ev kazalarına yönelik eğitim verecek. Hazırlanan rehber hasta ve hasta yakınlarına dağıtılacak. Bir yıl sürecek proje kapsamında 3 bin anneye eğitim verilmesi hedefleniyor.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER