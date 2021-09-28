Evinde 80 kedi besleyen kadın icralık oldu

Antalya'da yaşayan Gönül Güler (52), sokaktaki yardıma muhtaç 80 kediyi evine aldı, mama ve klinik giderleri nedeniyle çektiği kredilerle 90 bin liralık borç yaptı. Aylardır kesintilerden sonra emekli maaşından 25 TL kalan Güler, klinik borcu nedeniyle icraya verildi.
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NTV 28.09.2021 - 12:52| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 13:00
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