Fazla ücrete itiraz eden kadın yolcu yumruk yedi

İstanbul Esenyurt’ta bindiği takside ücrete itiraz eden kadın yolcu taksiciden yumruk yedi. İddiaya göre, taksici adrese taksimetreyi açarak gitti. Kadın yolcu her gün aynı yol için 40 TL ödediğini ve fazlasını ödemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. O sırada kadın yolcunun cep telefonuyla görüntü çektiğini anlayan taksici arkasına dönüp yumruk attı.

Haberler - İHA 15.06.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 10:44

TÜRKİYE HABERLERİ