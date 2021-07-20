FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz’un kilit isimlerinden, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün darbe girişiminde Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ortaya çıktı. Öksüz’ün görüntüleri, 15 Temmuz gecesi Ankara’da birçok noktayı bombalayan pilotların talimat aldığı 143. Filo Komutanlığı’nın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02’yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmenler Gazinosu’nun önünde görülüyor. Kısa süre burada kalan Öksüz ve Oruç’u, bir grup darbeci askerin uğurladığı kayıtlarda yer aldı.
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ntv.com.tr 20.07.2021 - 10:53| Son Güncelleme : 20.07.2021 - 10:59
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