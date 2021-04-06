Film gibi kovalamaca: Çaldığı ambulansla 2 saat boyunca kaçtı
ABD'nin Teksas eyaletinde aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. İtfaiye istasyonundan ambulans çalan bir adam, peşine onlarca polisi takıp 2 saat boyunca kaçtı. Otoyola giren hırsız yakalanmamak için ters şeritte kilometrelerce ilerledi. Sonunda bir tarlaya girdi ve yakalanacağını anlayınca ambulansı bırakıp koşarak kaçmaya başladı. Ancak bu kez de önüne tel örgüler çıkınca yakayı ele verdi.
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ntv.com.tr 06.04.2021 - 13:06| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 13:20
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