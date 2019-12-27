Gaziantep'e değer katanlara ödül (NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'ye teşekkür plaketi)
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamında "Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'ye teşekkür plaketi takdim edildi. Ödül törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'ye teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi Yurteri adına NTV sunucusu Burcu Kaya aldı. Törende Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu ve Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na da plaket verildi.
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