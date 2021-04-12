Gelin ve damat, 'corona şarkısı' eşliğinde halay çekti

İstanbul Sultangazi'de, gelin ve damadın da aralarında olduğu bir grup sokak ortasında halay çekti. Sokağı araçlarla trafiğe kapatan grup, sosyal mesafeyi de maskeyi de hiçe saydı. Halayın 'corona şarkısı' eşliğinde çekilmesi de tepkilere neden oldu.

ntv.com.tr 12.04.2021 - 10:00 | Son Güncelleme : 12.04.2021 - 11:08

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