Genç kadının kapkaççıya uzun süre direndiği anlar kamerada

Adana’da markete gitmek için evinden ayrılan Seda Ö.'yü (30) takip ederek elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan Şehmuz S., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seda Ö.’nün kapkaççıya uzun süre direndiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA 10.07.2020 - 08:53 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 09:01

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