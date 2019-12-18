Gizemli yardımsever bu kez Ataşehir'de ortaya çıktı: Gecekondulara para dağıttı
İstanbul'da birçok ilçede gecekondu mahallelerinde içerisinde 1000 TL bulunan zarfları dağıtan ve kendisine 'Robin Hood' adı verilen hayırsever işadamı, geçen günlerde Ataşehir'de ortaya çıktı. Lüks rezidansların gölgesinde kalan gecekondu mahallesine giren bazı kişiler, burada dar gelirli vatandaşlara içerisinde 1000 TL bulunan zarfları dağıttı ve mahallelinin bakkala olan borçlarını da ödedi.
18.12.2019 - 13:54| Son Güncelleme : 18.12.2019 - 13:56
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