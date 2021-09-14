Göbeklitepe BM'de sergilenecek

UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenecek. Beş buçuk metrelik "P18" numaralı taşın Birleşmiş Milletler bahçesine yerleştirilmesi törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

NTV Haber 14.09.2021 - 03:27 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 03:30

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