Göbeklitepe BM'de sergilenecek

UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenecek. Beş buçuk metrelik "P18" numaralı taşın Birleşmiş Milletler bahçesine yerleştirilmesi törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 14.09.2021 - 03:27| Son Güncelleme : 14.09.2021 - 03:30
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.