Gölde bulduğu yavru yunusu denizle buluşturdu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Küçükboğaz Gölü kenarında bulunan bir restoran işletmecisi Hüseyin ve İsmail Şentürk kardeşler, gölde buldukları yavru yunus balığını kurtardı. İsmail Şentürk, “Denizin açık olduğu bölgeden göle giriyor. Sazlıkların oradan kendine çıkacak bir yer arıyordu. Yunus oksijensiz kalmıştı. Hemen aldım ve 200-250 metre uzaklıktaki denize koşa koşa götürdüm ve bıraktım.''

NTV 12.06.2021 - 10:12 | Son Güncelleme : 12.06.2021 - 10:33

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