Görme engelli kedi için itfaiye ve sahibi seferber oldu
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki pencerede mahsur kalan görme engelli kedi, itfaiye ekipleri ve sahibinin çabasıyla kurtarıldı. Talihsiz kedi, bir ara pencerenin sinekliğinde asılı kalarak düşme tehlikesi geçirdi. İtfaiyenin merdiveniyle 5. kata çıkarak kedisini kurtaran Tekin Şentürk ‘‘Kedim balkondan pencereye kaçmış. Bu eve yeni taşınmıştık. İçini henüz bilmiyor. Sesime duyarlı olduğu için itfaiyeyle ben de çıkmak istedim. Ona bir şey olmadığı için şu an çok mutluyum’’ dedi.
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ntv.com.tr 02.05.2021 - 17:29| Son Güncelleme : 02.05.2021 - 17:54
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