Görme engelli öğrencisi için Braille nota sistemini öğrendi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan Emrah Kalın, 20 yaşındaki öğrencisi Fırat Ataş için görme engellilere özel Braille nota sistemini öğrendi. Emrah Kalın'ın çabaları sayesinde görme engelli genç artık notaları okuyup yazabiliyor.
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