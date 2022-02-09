Hacizli aracını durduran polisi yaralayıp kaçtı

Erzurum’da hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan otomobilin sürücüsü, kendisini durduran trafik polisini metrelerce sürükledi.Sokakta sürüklenen polis memuru Nurullah Dadaş’ın yardımına çevredekiler koştu. Dadaş hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü polis merkezine giderek teslim oldu. Özkan Alparslan ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memuru Nurullah Dadaş’ın sağlık durumu iyi.

 

 

 

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 17:13 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 17:32

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