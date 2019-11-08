Halk otobüsü durağa böyle girdi

3 Kasım'da İstanbul Beşiktaş'ta özel bir halk otobüsü, durağa girmiş bir kişinin ölümüne neden olmuştu. 13 kişi de yaralanmıştı. Star Haber olay anına ilişkin görüntülere ulaştı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor. Haber: Tamer Oskay

DİĞER VİDEOLAR