Hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir sağlık çalışanı hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Sağlık çalışanı K.A, hastalarla ilgilendiği sırada koridorda bekleyen bir kişi kendi yakınının durumunu sordu. K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi. Bu yanıtın üzerine hasta yakını, sağlık görevlisine önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Olay hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla sona erdi. Sağlık görevlisi, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
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NTV 19.07.2020 - 14:47| Son Güncelleme : 19.07.2020 - 15:18
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