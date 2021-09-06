Hastane önünden ambulans kaçırdı: Poz vereyim mi?

Karaman’da tedavi için hastaneye giden Rıza Y., acil servis önündeki ambulansı kaçırdı. Şoför, trafik kazasında yaralanlara yardım etmek için ambulanstan inmişti. Durumu fark edince ambulansın peşinden koşarak Rıza Y.’yi durdurmayı başardı. 2.25 promil alkollü olduğu belirlenen Rıza Y.’ye ‘alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye atmak’ suçundan bin 340 TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.

ntv.com.tr 06.09.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 10:27

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