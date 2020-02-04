Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Marmara'da bu gece ve yarın sabah lodos oldukça kuvvetli olacak. Lodosun arkasından ise bölgede karayale etkisini gösterecek. Beklenen karayelin etkisi ile başta İstanbul olmak üzere, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışları kuvvetlendirecek. NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur aktardı.

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