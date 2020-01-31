Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde bugün, başta İstanbul olmak üzere açık ve sakin bir hava etkili olacak. Hafta sonu ise İstanbul'u güneşli bir hava beklerken bölgede hafta başından itibaren yeni bir soğuk hava bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur aktardı.
NTV Haber 31.01.2020 - 09:17| Son Güncelleme : 31.01.2020 - 09:26
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