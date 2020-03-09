Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Bu akşam Marmara bölgesinde başlaması beklenilen sağanak yağmurlar yarından itibaren sıcaklığın 8-10 derece birden düşmesine neden olacak. Fakat çarşamba gününden sonra havalar tekrar ısınıyor. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, hava durumuna ilişkin son değerlendirmeleri aktardı.
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NTV 09.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 09:09
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