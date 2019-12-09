Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.  NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur anlattı.

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