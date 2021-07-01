Hırsızlık 15 saniye, yakalanmaları 3 dakika sürdü

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun unuttuğu çantanın içinde 6 bin lira olan cüzdanı, 15 saniyede çalan iki kişi, 3 dakika içinde polis tarafından yakalandı. Hırsızlıktan işlem yapılan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV 01.07.2021 - 10:48 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 10:55

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