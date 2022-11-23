İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Saha taramaları sonucunda şu ana kadar can kaybı bilgisi yok" dedi. Düzce'de panikle atlama sonucu biri ağır 22 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Soylu ayrıca elektrik kesintilerinin kontrol amaçlı yapıldığını ve birçok noktaya yeniden elektrik verildiğini söyledi.
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