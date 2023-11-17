Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Anıtkabir'de
Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'ya getirilen öğrenciler Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.
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