Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Anıtkabir'de

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'ya getirilen öğrenciler Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

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