İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılının ilk 6 ayında 7 bin 821 hayvan kurtardı. Kurtarılan hayvanlar arasında iguana ve yılan gibi şehir hayatında az rastlanır türler de yer aldı. İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Son bir buçuk yılda 32 bin civarında hayvan kurtardık. Bunların içerisinde en fazla kurtarma operasyonu kedi, kuş ve köpekler için gerçekleşti" dedi.
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NTV 28.07.2021 - 11:49| Son Güncelleme : 28.07.2021 - 11:58
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