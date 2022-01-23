İki çocuk hırsız bu kez turistin çantasını çaldı

İstanbul’da bir mağazada alışveriş yapan turist kadının çantasını iki çocuk hırsız çaldı. Çantanın içinde 20 bin dolar ile cep telefonu vardı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, çocuk hırsızların birkaç denemenin ardından çantayı soğukkanlılıkla aldığı ve kaçtığı görülüyor. Kimlikleri tespit eden polis, her ikisi de 14 yaşında olan hırsızları gözaltına aldı. Çocukları suça yönlendirdiği iddia edilen 24 yaşındaki bir kadın da yakalandı. Çocuklardan birinin 90, diğerinin ise 80 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İki hırsız, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken gözaltındaki kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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