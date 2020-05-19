İnek otlatırken canlı derse katıldı

Balıkesir'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ yaylada inek otlatırken EBA sistemi üzerinden canlı derse katıldı. Fotoğrafı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medyada paylaşılınca yoğun ilgi gördü.
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NTV 19.05.2020 - 09:50| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 10:29
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