İngiltere parlamentosunda Türkiye kökenli ilk vekil: Feryal Demirci Clark
İngiltere'de erken seçim, muhafazakarların tarihi galibiyetiyle sonuçlandı. İşçi Partisi 1935 yılından bu yana en ağır yenilgisini alsa da, Kuzey Enfield bölgesinden İşçi Partisi adayı Feryal Demirci Clark, Avam Kamarası'na giren ilk Türkiye kökenli parlamenter olarak tarihe geçti. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt'un sorularını yanıtlayan Clark, Türkçe konuşan toplumun sorunlarını parlamentoda gündeme getireceğini söyledi.
NTV Haber 13.12.2019 - 11:19| Son Güncelleme : 13.12.2019 - 11:34
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