İnşaat demiri yüklü TIR gecekondu üzerine devrildi
İstanbul Sarıyer’de yokuş aşağı inen inşat demiri yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gecekonduların üzerine uçtu. 3 gecekondunun hasar gördüğü feci kazada, TIR sürücüsü ve gecekonduda bulunan 5 kişi yaralandı.
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