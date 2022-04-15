İnşaat demiri yüklü TIR gecekondu üzerine devrildi

İstanbul Sarıyer’de yokuş aşağı inen inşat demiri yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gecekonduların üzerine uçtu. 3 gecekondunun hasar gördüğü feci kazada, TIR sürücüsü ve gecekonduda bulunan 5 kişi yaralandı.

Haberler - İHA 15.04.2022 - 10:44 | Son Güncelleme : 15.04.2022 - 11:19

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