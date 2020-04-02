İnsanlığın salgınlarla mücadele tarihi (Tarihçi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan NTV'ye anlattı)

Salgınlar, insanlık tarihinde ne zaman görülmeye başlandı? Karantina kelimesinin anlamı ne? Veba imparatorlukları nasıl yıktı? Veba neden Anadolu'da daha az can aldı? NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, bu soruları tarihçi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan'a sordu.

NTV 02.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 14:51

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER