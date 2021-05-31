İş yerinde bıçaklı saldırı: Biber gazıyla kendini savundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir iş yerinde para vermediği gerekçesiyle hemcinsi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, saldırıdan biber gazı sayesinde yara almadan kurtuldu. İddiaya göre, sigorta acenteliği yapan Nurdan B'den (36), iş yerine çocuğu ile gelen Emine Ç. (47) para istedi. İsteğine olumsuz cevap alan şüpheli, çantasında bulundurduğu bıçakla tehditler savurdu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kendisine saldıran şüpheliyi biber gazı kullanarak durduran iş yeri sahibinin yardımına yakındaki esnaf yetişti. İş yerinden dışarı çıkartılan şüpheli, diğer esnafa da bıçakla saldırdı. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tartışma ve kavga anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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Anadolu Ajansı 31.05.2021 - 02:30| Son Güncelleme : 31.05.2021 - 02:43
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