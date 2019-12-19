İstanbul TEM Otoyolu'nda darp edilen sürücünün otomobili çalındı
İstanbul'da TEM'in Beylikdüzü mevki'nde bir mühendisin aracına, çalıntı bir otomobille çarpan zanlılar, sürücüyü darp etti. 4'ü de 18 yaşından küçük sabıkalı saldırganlar otomobili alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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