İstanbul'a yeniden kar geliyor

Dondurucu soğuk ve kar yağışı geliyor. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, çarşamba günü akşama doğru İstanbul’da kar yağışının başlayacağını ve perşembe günü kar yağışının etkisini artıracağını söyledi. Hafta sonunda da etkili olacak sulu kar nedeniyle sıcaklıklar sıfır derecenin altına düşecek.

Haberler - NTV 07.03.2022 - 10:30 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 10:41

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