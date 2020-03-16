İstanbul'da berber ve kuaförlerde corona virüs temizliği
İstanbul'da yoğun insan sirkülasyonunun olduğu yerlerden birisi de kuaför ve berberler. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı kuaför ve berberlerde virüs temizliği devam ediyor. Virüs temizliği detaylarını NTV ekibinden Osman Terkan aktardı.
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NTV Haber 16.03.2020 - 11:21| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 11:35
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