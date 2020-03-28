İstanbul'da hastaneden röntgen cihazı çalan şüpheli böyle görüntülendi

İstanbul Avcılar Devlet Hastanesi'nin acil servisine girerek taşınabilir röntgen cihazı ve güç kaynağını çalan Irak uyruklu Mohammed Abdulhussein H.(36) polis tarafından yakalandı. Üzerinden 2 adet çalıntı kimlik çıkan şüphelinin iki ayrı hırsızlık olayı daha gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

DHA 28.03.2020 - 12:03 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 12:18

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