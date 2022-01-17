İstanbul’da ilginç köpek hırsızlığı

İstanbul Kağıthane’de sevgili iki genç, dükkanın önündeki cins köpeği severek çaldılar. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, iki genç önce severek köpeği kucaklarına alıyor, ardından da köpekle beraber arabaya binip gidiyorlar. Polis, görüntülerden tespit edilen Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı. Gençler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Chihuahua cinsi 7 yaşındaki Badem sahibine teslim edildi. Chihuahua cinsi köpeklerin fiyatı 3.000-6.000 TL arasında değişiyor.
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